Хорватский полузащитник «Торпедо» заявил о желании помочь команде вернуться в РПЛ

Хорватский полузащитник «Торпедо» Марио Чурич заявил, что хочет остаться в команде после вылета в Первую лигу.

«Мне очень обидно и грустно, что так произошло. Конечно, мы все хотели остаться в РПЛ.

Мне очень нравится в России. У меня ещё два года по контракту с «Торпедо», хочу остаться и помочь команде», — приводит слова Чурича «Матч ТВ».

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

Ранее капитан «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал вылет команды из РПЛ.