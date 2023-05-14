Самсонов: в следующем году «Торпедо» 100 лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ

Капитан «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы виноваты перед нашими болельщиками, они надеялись, что мы выполним задачу. Надо было цепляться, теперь стыдно перед ними. В следующем году клубу 100 лет, нужно возвращаться в РПЛ. Виноваты все, но в первую очередь футболисты», — цитирует Самсонова ТАСС.

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

Ранее президент «Торпедо» заявил, что решение по отстранению от тренировок помощника Жозепа Клотета принял он.