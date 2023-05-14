Мостовой заявил, что не видит прогресса «Химок» при Талалаеве
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Стали ли «Химки» лучше выглядеть при Талалаеве? Нет, конечно. Так кажется, потому что они просто до этого выглядели слабо, так как там происходил винегрет», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».
В матче 27-го тура РПЛ «Химки» сыграли вничью в матче со «Спартаком» (1:1). Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов считает, что команда упустила победу в матче со «Спартаком».