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Мостовой заявил, что не видит прогресса «Химок» при Талалаеве

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Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не видит прогресса «Химок» при Андрее Талалаеве.
Мостовой заявил, что не видит прогресса «Химок» при Талалаеве
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Стали ли «Химки» лучше выглядеть при Талалаеве? Нет, конечно. Так кажется, потому что они просто до этого выглядели слабо, так как там происходил винегрет», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

В матче 27-го тура РПЛ «Химки» сыграли вничью в матче со «Спартаком» (1:1). Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов считает, что команда упустила победу в матче со «Спартаком».

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