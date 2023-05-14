Мостовой заявил, что не видит прогресса «Химок» при Талалаеве

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не видит прогресса «Химок» при Андрее Талалаеве.

«Стали ли «Химки» лучше выглядеть при Талалаеве? Нет, конечно. Так кажется, потому что они просто до этого выглядели слабо, так как там происходил винегрет», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

В матче 27-го тура РПЛ «Химки» сыграли вничью в матче со «Спартаком» (1:1). Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов считает, что команда упустила победу в матче со «Спартаком».