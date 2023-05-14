Бородюк: «Торпедо» закономерно вылетело из РПЛ

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что «Торпедо» закономерно вылетело из РПЛ.

«Команда вылетела и, на мой взгляд, это закономерно. Нужно, чтобы люди, которые приходят работать в клуб, прилагали максимум усилий и знаний. Желательно, чтобы это были люди, которые разбираются в футболе», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

Ранее капитан «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал вылет команды из РПЛ.