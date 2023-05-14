Васкес: «Реал» намерен выйти в финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

«Я хочу сыграть в Манчестере, чтобы победить и выйти в финал Лиги чемпионов. Мы знаем, что нужно делать в этой игре. «Реал» нацелен только на победу. В среду мы сделаем всё от нас зависящее», — цитирует Васкеса AS.

Первая встреча между командами на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее Карло Анчелотти ответил Хосепу Гвардиоле, который жаловался на сложный график.