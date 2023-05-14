Украинца Потерю нокаутировали в первом раунде на турнире UFC в США
Боец смешанных единоборств из Украины в полусредней весовой категории проиграл досрочно. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде.
На счету 32-летнего бойца из Новой Зеландии семь побед (пять нокаутом) и одно поражение. В активе 26-летнего украинца 20 побед (11 нокаутом) и четыре поражения.
В главном поединке вечера встретятся бойцы тяжёлой весовой категории Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама и бразилец Жаилтон Алмейда.
Ранее представитель Хамзата Чимаева сообщил, что боец не отказывался от поединков в UFC.