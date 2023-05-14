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Украинца Потерю нокаутировали в первом раунде на турнире UFC в США

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Украинец Игорь Потеря потерпел поражение в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night в Шарлотт (США) с Карлосом Ульбергом из Новой Зеландии.

Боец смешанных единоборств из Украины в полусредней весовой категории проиграл досрочно. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца из Новой Зеландии семь побед (пять нокаутом) и одно поражение. В активе 26-летнего украинца 20 побед (11 нокаутом) и четыре поражения.

В главном поединке вечера встретятся бойцы тяжёлой весовой категории Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама и бразилец Жаилтон Алмейда.

Ранее представитель Хамзата Чимаева сообщил, что боец не отказывался от поединков в UFC.

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