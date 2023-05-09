Представитель Чимаева сообщил, что боец не отказывался от поединков в UFC

Представитель шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева рассказал, что спортсмен не отказывался от поединков в UFC.

«Хамзат никогда не отказывался от поединков. Нет никаких причин, чтобы он в настоящее время не проводил поединков. Он ждёт предложений по боям и готов вернуться», — приводит слова представителя ТАСС.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Чимаев может провести поединок против Уиттакера или Мухаммада.