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Представитель Чимаева сообщил, что боец не отказывался от поединков в UFC

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Представитель шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева рассказал, что спортсмен не отказывался от поединков в UFC.
Представитель Чимаева сообщил, что боец не отказывался от поединков в UFC
  • AP

«Хамзат никогда не отказывался от поединков. Нет никаких причин, чтобы он в настоящее время не проводил поединков. Он ждёт предложений по боям и готов вернуться», — приводит слова представителя ТАСС.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. 

Ранее сообщалось, что Чимаев может провести поединок против Уиттакера или Мухаммада.

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