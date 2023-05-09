Чимаев может провести поединок против Уиттакера или Мухаммада

Представитель шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева сообщил, что спортсмен может провести поединок с американцем Белалом Мухаммадом или австралийцем Робертом Уиттакером.

«Варианты соперников в следующем поединке — Роберт Уиттакер, Белал Мухаммад. Возможны и другие», — приводит слова представителя ТАСС.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Чимаев попросил главу UFC Уайта организовать ему бой с Адесаньей.