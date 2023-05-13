«Зенит» начал чемпионский парад на клубном автобусе

Футболисты и тренерский штаб «Зенита» начали чемпионский парад на специальном автобусе по улицам Санкт-Петербурга.

Праздничный автопробег петербургской команды пройдёт от стадиона «Газпром Арена» до Невского проспекта и площади Восстания, сообщает РИА Новости.

«Зенит» в игре 27-го тура 13 мая на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).

Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Сергея Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (51), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Сергей Семак с петербургской командой в пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее Семак признался, что после матча с «Краснодаром» почувствовал себя чемпионом.