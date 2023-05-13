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Финал Кубка России по футболу пройдёт на стадионе «Лужники»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что финальный матч Кубка страны пройдёт на стадионе «Лужники».
Финал Кубка России по футболу пройдёт на стадионе «Лужники»
  • РИА Новости

«Если будет форс-мажор, то будет принято решение о переносе. Если проводим матч в «Лужниках», то мы должны обеспечить максимальную заполняемость», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

В финале пробился московский ЦСКА. Второй участник Суперфинала определится в финале Пути регионов между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Суперфинал Кубка России должен состояться 11 июня.

По информации «Матч ТВ», РФС, мэрию Москвы и руководство «Лужников» не устраивает ситуация с ограничением со стороны МВД максимальной вместимости арены до 15 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит «Краснодар» и «Урал» в финале Пути регионов Кубка России.

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