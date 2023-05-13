Пономарёв: если бы «Зениту» не помогали, ЦСКА претендовал бы на чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об игре армейцев в нынешнем сезоне.

«У ЦСКА все линии даже лучше, чем в «Зените». Петербургской команде помогают много, поэтому отрыв такой большой. Иначе армейцы бы претендовали на чемпионство», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Экс-игрок ответил, может ли кто-то составить конкуренцию красно-синим в борьбе за серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов» и «Спартак» могут это сделать, если армейцы расслабятся, чего ни в коем случае нельзя делать, потому что в следующем туре дерби. На стадионе красно-белых будет сложно, но ничью ЦСКА может увезти. У красно-синих лучшая оборона в РПЛ», — сказал он.

После 26 туров РПЛ подопечные Владимира Федотова с 51 очком занимают второе место в турнирной таблице, отставая на 13 очков от «Зенита». Петербургская команда гарантировала себе золото.

В Кубке России москвичи сыграют в суперфинале против победителя матча «Краснодар» — «Урал».

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, почему в своё время не перешёл в «Зенит».