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Обляков рассказал, почему в своё время не перешёл в «Зенит»

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, почему в своё время не перешёл в «Зенит».
Обляков рассказал, почему в своё время не перешёл в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Были потом звонки, и уже уговаривали приехать обратно в «Зенит». Я говорю: «А где вы были раньше, чем занимались?». Сейчас реально тяжело сказать, как сложилась бы моя карьера в «Зените», — сказал Обляков на «Коммент.Шоу».

Обляков перешёл в ЦСКА в 2019 году из «Уфы». Он провёл за армейский клуб 170 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 29 результативных передач. Хавбек признавался игроком месяца в апреле.

ЦСКА (51) располагается на втором месте, «Ростов» (50) — на третьем, «Спартак» (49) — на четвёртом.

Ранее Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро РПЛ.

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