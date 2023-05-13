Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, почему в своё время не перешёл в «Зенит».

«Были потом звонки, и уже уговаривали приехать обратно в «Зенит». Я говорю: «А где вы были раньше, чем занимались?». Сейчас реально тяжело сказать, как сложилась бы моя карьера в «Зените», — сказал Обляков на «Коммент.Шоу».

Обляков перешёл в ЦСКА в 2019 году из «Уфы». Он провёл за армейский клуб 170 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 29 результативных передач. Хавбек признавался игроком месяца в апреле.

ЦСКА (51) располагается на втором месте, «Ростов» (50) — на третьем, «Спартак» (49) — на четвёртом.

Ранее Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро РПЛ.