Джокович — о встрече с Моуринью в Риме: на меня пришёл посмотреть «особенный»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от встречи с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью после матча турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Он заядлый поклонник тенниса и, конечно же, один из величайших футбольных тренеров.

На меня пришёл посмотреть «особенный», как его называют, так что я очень рад», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В матче второго круга Джокович нанёс поражение аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри в двух сетах со счётом 7:6, 6:2.

Следующим соперником Джоковича станет болгарин Григор Димитров.

Ранее сообщалось, что Джокович посетил матч «Милан» — «Интер» на «Сан-Сиро».