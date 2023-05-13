Джокович — о встрече с Моуринью в Риме: на меня пришёл посмотреть «особенный»
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- © Andrew Medichini
«Он заядлый поклонник тенниса и, конечно же, один из величайших футбольных тренеров.
На меня пришёл посмотреть «особенный», как его называют, так что я очень рад», — сказал Джокович на пресс-конференции.
В матче второго круга Джокович нанёс поражение аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри в двух сетах со счётом 7:6, 6:2.
Следующим соперником Джоковича станет болгарин Григор Димитров.
Ранее сообщалось, что Джокович посетил матч «Милан» — «Интер» на «Сан-Сиро».