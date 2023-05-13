Субботина не рассматривает возможность сменить спортивное гражданство

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что не собирается менять спортивное гражданство.

«Свою точку зрения не поменяю. Считаю себя патриотом России и не стесняюсь об этом говорить. Всю жизнь защищала цвета своей страны. В такое непростое время переходить в другую сборную не считаю для себя возможным», — цитирует Субботину РИА Новости.

23 марта 2022 года FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Субботина пожаловалась, что её внешность оценивают выше достижений.