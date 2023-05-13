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Субботина не рассматривает возможность сменить спортивное гражданство

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Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что не собирается менять спортивное гражданство.
Субботина не рассматривает возможность сменить спортивное гражданство
  • globallookpress.com
  • © Attila Volgyi/Xinhua

«Свою точку зрения не поменяю. Считаю себя патриотом России и не стесняюсь об этом говорить. Всю жизнь защищала цвета своей страны. В такое непростое время переходить в другую сборную не считаю для себя возможным», — цитирует Субботину РИА Новости.

23 марта 2022 года FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее Субботина пожаловалась, что её внешность оценивают выше достижений.

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