Экс-игрок киевского «Динамо»: за переход в сборную России предлагали квартиру в Москве

Бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов признался, что в начале 90-х отказался от предложения Российского футбольного союза (РФС) выступать за сборную России.

«Колосков начал нас уговаривать, чтобы мы переходили в сборную России, ведь близился чемпионат мира 1994 года. Нам сулили невероятные блага: хорошие деньги и каждому по квартире в Москве. Но мы с Михайличенко сразу отказались», — цитирует Кузнецова Fan Day.

По его словам, после развала СССР российские спортивные чиновники многим футболистам из союзных республик предлагали перейти в сборную России. Кузнецов отметил, что предложение Вячеслава Колоскова, который в то время возглавлял РФС, приняли Андрей Канчельскис, Виктор Онопко и Сергей Юран.

«Они были помоложе, и это их выбор», — добавил вице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР.

Кузнецов сыграл за советскую национальную команду 58 матчей. На Украине он работал главным тренером молодёжных сборных разных возрастов. 60-летний специалист также возглавлял киевские ЦСКА, «Арсенал» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу не будет сниматься с отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.