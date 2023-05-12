Россиянин Адамян стал чемпионом мира по дзюдо
- РИА Новости
В финале соревнований россиянин оказался сильнее чешского спортсмена Лукаша Крпалека.
Международная федерация дзюдо (IJF) 2 мая отказала восьми россиянам в участии в ЧМ-2023 после проверки данных для поиска информации о поддержке СВО. 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Первенство планеты пройдёт в Катаре с 7 по 14 мая. Сборная России будет выступать в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.
Ранее в Госдуме назвали инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо неспортивным поведением.