Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Россиянин Адамян стал чемпионом мира по дзюдо

Короткая ссылка
Российский дзюдоист Арман Адамян одержал победу на чемпионате мира по дзюдо в Катаре.
Россиянин Адамян стал чемпионом мира по дзюдо
  • РИА Новости

В финале соревнований россиянин оказался сильнее чешского спортсмена Лукаша Крпалека.

Международная федерация дзюдо (IJF) 2 мая отказала восьми россиянам в участии в ЧМ-2023 после проверки данных для поиска информации о поддержке СВО. 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Первенство планеты пройдёт в Катаре с 7 по 14 мая. Сборная России будет выступать в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее в Госдуме назвали инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо неспортивным поведением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить