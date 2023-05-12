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Экс-полузащитник ЦСКА Тошич допустил, что завершит карьеру летом

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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном завершении карьеры.
Экс-полузащитник ЦСКА Тошич допустил, что завершит карьеру летом
  • Gettyimages.ru

«Уже полгода играю в Греции за «Ламию». Сначала у меня была травма, затем заболел. Как итог — пропустил много игр. По окончании сезона подумаю: буду продолжать играть дальше или нет», — приводит слова Тошича Sport24.

30-летний Тошич ранее выступал за сербский «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Кёльн». Цвета ЦСКА серб защищал с 2010 по 2017 год. На его счету 241 матч и 47 голов за армейский клуб.

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