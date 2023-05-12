Полузащитник ЦСКА Зделар рассказал, что в России его удивил холод

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, что его удивило при переходе в армейский клуб.

«В России удивил холод. Я никогда нигде не играл при минус 15, как в Екатеринбурге. Я тогда как будто умер изнутри (смеётся). В Сербии бывает максимум минус два-три градуса», — цитирует Зделара пресс-служба ЦСКА.

Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В текущем сезоне хавбек провёл в составе армейского клуба 33 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее агент Дивеева рассказал, на какой стадии находятся переговоры с ЦСКА по новому контракту.