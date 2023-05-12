Третьяк оценил стабильность Сорокина, который претендует на приз лучшему вратарю НХЛ
- РИА Новости
«Считаю, что попасть в тройку вместе с другими вратарями из разных стран — это уже большое достижение для любого вратаря, и его с этим можно поздравить. В НХЛ находятся лучшие вратари мира», — цитирует Третьяка ТАСС.
Помимо Сорокина, в тройку претендентов на приз вошли швед Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).
В сезоне-2021/22 почётную награду получил российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.
Ранее сообщалось, что Третьяк поздравил главного тренера петербургского СКА и сборной «Россия 25» Романа Ротенберга с дебютом в новой роли.