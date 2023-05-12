Третьяк оценил стабильность Сорокина, который претендует на приз лучшему вратарю НХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о номинации российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина на приз лучшему голкиперу текущего сезона НХЛ.

«Считаю, что попасть в тройку вместе с другими вратарями из разных стран — это уже большое достижение для любого вратаря, и его с этим можно поздравить. В НХЛ находятся лучшие вратари мира», — цитирует Третьяка ТАСС.

Помимо Сорокина, в тройку претендентов на приз вошли швед Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

В сезоне-2021/22 почётную награду получил российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Ранее сообщалось, что Третьяк поздравил главного тренера петербургского СКА и сборной «Россия 25» Романа Ротенберга с дебютом в новой роли.