Глава МВД ФРГ Фезер выступила за запрет на выдачу виз российским спортсменам

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с заявлением запретить выдачу виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях на территории страны.

«Если Министерство иностранных дел согласится со мной в этом вопросе, мы откажем российским и белорусским спортсменам в визах при въезде в Германию», — приводит слова Фезер агентство DPA.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Россия выразила в ООН обеспокоенность в связи с дискриминацией спортсменов.