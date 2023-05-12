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Глава МВД ФРГ Фезер выступила за запрет на выдачу виз российским спортсменам

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с заявлением запретить выдачу виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях на территории страны.
Глава МВД ФРГ Фезер выступила за запрет на выдачу виз российским спортсменам
  • Gettyimages.ru

«Если Министерство иностранных дел согласится со мной в этом вопросе, мы откажем российским и белорусским спортсменам в визах при въезде в Германию», — приводит слова Фезер агентство DPA.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее сообщалось, что Россия выразила в ООН обеспокоенность в связи с дискриминацией спортсменов.

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