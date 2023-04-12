Россия выразила в ООН обеспокоенность в связи с дискриминацией спортсменов
- AP
«Вынужден констатировать, что сегодня российский спорт сталкивается с беспрецедентной дискриминацией со стороны международных структур и организаций по этническому принципу», — цитирует Баринова РИА Новости.
Российская делегация приняла участие в Женеве в заседании комитета ООН по борьбе с расовой дискриминацией.
МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Мария Захарова назвала заявление главы МВД ФРГ о визах посягательством на независимость спорта.