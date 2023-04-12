Захарова назвала заявление главы МВД ФРГ о визах посягательством на независимость спорта

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление ФРГ о визах российским атлетам посягательством на независимость спорта.
Захарова назвала заявление главы МВД ФРГ о визах посягательством на независимость спорта
  • РИА Новости

«Это заявление, которое нельзя расценивать иначе как очередное посягательство на независимость спорта, на недопустимость политической ангажированности этой сферы, и конечно, как попытку в очередной раз поднагадить нашей стране на фоне и так практически тотальных санкций, введённых в отношении российской спортивной сферы исключительно по политическим мотивам», — сказала Захарова на брифинге.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

10 апреля глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.

Ранее Захарова рассказала о помощи МИД РФ при отказе в выдаче виз российским спортсменам.

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