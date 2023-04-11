Захарова рассказала о помощи МИД РФ при отказе в выдаче виз российским спортсменам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о помощи российским спортсменам в получении виз для участия в международных соревнованиях.

«Мы помогаем. В каких-то случаях удаётся решить. В каких-то случаях эта русофобская концепция берёт верх. Это борьба. Главное, понять тут другое, что на России они не остановятся. Это не только про Россию. Белоруссия? И не только. Когда я говорю о России, я имею в виду союзные государства. Нас сложно уже отделить, мы находимся в союзном государстве», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

Она также привела в пример Китай, где достигли успехов в технологической сфере. На страну теперь оказывают давление, многие из-за этого не могут подписать контракты с китайскими компаниями.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

10 апреля глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.

Ранее Мария Захарова высказалась о возможной смене гражданства российскими спортсменами.