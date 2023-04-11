Захарова — о смене гражданства: каждый должен в этой ситуации исходить из представлений о нравственности

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о возможной смене гражданства российскими спортсменами.
Захарова — о смене гражданства: каждый должен в этой ситуации исходить из представлений о нравственности
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  • © MFA Russia

«Каждый человек всю жизнь стоит перед каким-то выбором: нравственным, идеологическим. Жизнь ставит перед каждым человеком такие вопросы. Каждый должен, наверное, в этой ситуации исходить из таких базовых представлений о нравственности, законности», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

Она также добавила, что её беспокоит то, что людям навязывается неестественное восприятие мира и заставляют думать иначе.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее Мария Захарова оценила критерии МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

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