Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана назвал маловероятным уход игроков из «Зенита» летом

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия высказался о возможном уходе своих клиентов, футболистов «Зенита» Клаудиньо, Малкома, Роберта Ренана и Густаво Мантуана в летнее трансферное окно.

«Уход моих клиентов из «Зенита» летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем», — цитирует Гарсию Sport24.

Контракты Малкома и Клаудиньо с санкт-петербургской командой рассчитаны до 30 июня 2027 года. У Ренана соглашение рассчитано до 2028 года. Контракт Мантуана истекает 30 июня 2023 года.

Ранее в «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Арсенала» к Малкому.