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Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана назвал маловероятным уход игроков из «Зенита» летом

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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия высказался о возможном уходе своих клиентов, футболистов «Зенита» Клаудиньо, Малкома, Роберта Ренана и Густаво Мантуана в летнее трансферное окно.
Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана назвал маловероятным уход игроков из «Зенита» летом
  • РИА Новости

«Уход моих клиентов из «Зенита» летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем», — цитирует Гарсию Sport24.

Контракты Малкома и Клаудиньо с санкт-петербургской командой рассчитаны до 30 июня 2027 года. У Ренана соглашение рассчитано до 2028 года. Контракт Мантуана истекает 30 июня 2023 года.

Ранее в «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Арсенала» к Малкому.

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