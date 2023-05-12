Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана назвал маловероятным уход игроков из «Зенита» летом
- РИА Новости
«Уход моих клиентов из «Зенита» летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем», — цитирует Гарсию Sport24.
Контракты Малкома и Клаудиньо с санкт-петербургской командой рассчитаны до 30 июня 2027 года. У Ренана соглашение рассчитано до 2028 года. Контракт Мантуана истекает 30 июня 2023 года.
Ранее в «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Арсенала» к Малкому.