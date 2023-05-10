В «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Арсенала» к Малкому
- РИА Новости
«Это всё слухи. Малком счастлив в «Зените». Вы видите, как он играет, как он рад находиться здесь. У нас нет никакой информации о его уходе. Я разговаривал с Малкомом об этом. Он доволен своей ролью тут и рад выступать за «Зенит», — цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 25 мячей и отдал девять результативных передач в 32 матчах за петербуржцев.
Контракт форварда с санкт-петербургской командой рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее агент Малкома назвал ложью информацию о возможном переходе игрока в «Арсенал».