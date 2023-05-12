Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев — об отставке: добился своей цели
- РИА Новости
«Добился ли я своей цели? Да. Удовлетворён ли я поднявшимся шумом? Не хочу больше ничего комментировать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
24 апреля гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в Российской премьер-лиге. Андреев занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года.
Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о решении Андреева покинуть свой пост.