Тебас: уход Бускетса из «Барселоны» — начало пути к возвращению Месси

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что уход Серхио Бускетса из «Барселоны» является началом пути к возвращению Лионеля Месси.

«Уход Бускетса из «Барсы» — это начало пути к возвращению Месси. Но чтобы дойти до конца, им ещё нужно пройти многое», — приводит слова Тебаса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 37 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси подписал тайное соглашение с ПСЖ после отстранения от тренировок.