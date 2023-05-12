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Тарханов: жду от «Манчестер Сити» выхода в финал Лиги чемпионов

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов считает, что английский «Манчестер Сити» способен по сумме двух матчей 1/2 финала Лиги чемпионов одержать победу над испанским «Реалом».

«Я в этой Лиге чемпионов болею за «Сити», жду их выхода в финал. Шансы на выход в финал равны, но у «Реала» футболисты намного сильнее в индивидуальном плане. В обороне хорошо играют, в атаке тоже», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол».

Первая встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее Арсен Венгер заявил, что судьи допустили ошибку до гола «Сити» в ворота «Реала».



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