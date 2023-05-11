Губерниев: Россия рискует пропустить четыре ближайшие Олимпиады

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российским спортсменам не стоит рассчитывать на скорую отмену санкций.

«Мой прогноз по-прежнему пессимистичный. Думаю, что мы пропустим даже не две Олимпиады, а целых четыре», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что «все эти допуски российских спортсменов со стороны международных федераций не значат ничего».

«Все они только на бумаге. Потому что дальше будет мощнейшее противодействие», — добавил Губерниев.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже (26 июля — 22 августа). Зимние Игры-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (6—22 февраля).

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила уверенность в том, что Россия создаст альтернативу Олимпийским играм.