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Губерниев: Россия рискует пропустить четыре ближайшие Олимпиады

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российским спортсменам не стоит рассчитывать на скорую отмену санкций.
Губерниев: Россия рискует пропустить четыре ближайшие Олимпиады
  • РИА Новости

«Мой прогноз по-прежнему пессимистичный. Думаю, что мы пропустим даже не две Олимпиады, а целых четыре», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что «все эти допуски российских спортсменов со стороны международных федераций не значат ничего».

«Все они только на бумаге. Потому что дальше будет мощнейшее противодействие», — добавил Губерниев.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже (26 июля — 22 августа). Зимние Игры-2026  в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (6—22 февраля). 

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила уверенность в том, что Россия создаст альтернативу Олимпийским играм.

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