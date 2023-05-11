Четыре клуба из Крыма в мае пройдут лицензирование для вступления в ФНЛ

Заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству, бывший президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха рассказал о ходе процесса принятия клубов с полуострова в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Уверены, что крымские команды будут приняты в ФНЛ. Четыре команды должны как раз до конца мая пройти все лицензионные обязательства, и мы верим, что они будут играть в российском чемпионате», — цитирует Ветоху ТАСС.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине.

КФС был создан в июле 2015 года. УЕФА не стал противодействовать этому.

ФНЛ объявила о готовности принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги.

Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.





