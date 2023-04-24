ФНЛ готова принять четыре клуба из Крыма в состав Второй лиги
- РИА Новости
«Приглашения направлены в ФК «Таврия» (Симферополь), ФК «Севастополь», ФК «Рубин» (Ялта), ФК «Океан» (Керчь).
На данный период мы получили документы от двух клубов о намерении пройти аттестацию», — говорится в заявлении ФНЛ.
На данный момент турниры по футболу в Крыму проводит Крымский футбольный союз, обладающий особым статусом в Союзе европейской футбольной ассоциации (УЕФА).
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили команды из России от участие в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.