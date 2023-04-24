ФНЛ готова принять четыре клуба из Крыма в состав Второй лиги

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Футбольная национальная лига (ФНЛ) готова принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги в случае прохождения лицензирования Российским футбольным союзом (РФС).
ФНЛ готова принять четыре клуба из Крыма в состав Второй лиги
  • РИА Новости

«Приглашения направлены в ФК «Таврия» (Симферополь), ФК «Севастополь», ФК «Рубин» (Ялта), ФК «Океан» (Керчь).

На данный период мы получили документы от двух клубов о намерении пройти аттестацию», — говорится в заявлении ФНЛ.

На данный момент турниры по футболу в Крыму проводит Крымский футбольный союз, обладающий особым статусом в Союзе европейской футбольной ассоциации (УЕФА).

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили команды из России от участие в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.

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