«Зенит» сыграет в золотой форме с «Краснодаром» в честь чемпионства
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.
Игра «Зенит» — «Краснодар» пройдёт 13 мая на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 16:30 мск.
7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что церемония награждения «Зенита» состоится после матча с «Краснодаром».