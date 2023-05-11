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«Зенит» сыграет в золотой форме с «Краснодаром» в честь чемпионства

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«Зенит» сыграет в золотой форме в домашнем матче против «Краснодара» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» сыграет в золотой форме с «Краснодаром» в честь чемпионства
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Игра «Зенит» — «Краснодар» пройдёт 13 мая на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 16:30 мск.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что церемония награждения «Зенита» состоится после матча с «Краснодаром».

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