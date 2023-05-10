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Церемония награждения «Зенита» состоится после матча с «Краснодаром»

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Руководство петербургского «Зенита» назвало дату официальной церемонии награждения команды в честь победы в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

Церемония награждения футболистов петербургского клуба золотыми медалями состоится по окончании матча 27‑го тура РПЛ с «Краснодаром», сообщает пресс‑служба «Зенита».

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Игра «Зенит» — «Краснодар» пройдёт 13 мая на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует выкупить Густаво Мантуана у бразильского «Коринтианса».

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