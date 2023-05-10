Церемония награждения «Зенита» состоится после матча с «Краснодаром»
Церемония награждения футболистов петербургского клуба золотыми медалями состоится по окончании матча 27‑го тура РПЛ с «Краснодаром», сообщает пресс‑служба «Зенита».
7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.
Игра «Зенит» — «Краснодар» пройдёт 13 мая на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 18:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует выкупить Густаво Мантуана у бразильского «Коринтианса».