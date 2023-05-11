Глава UFC заявил, что ему разбила сердце новость о гибели 21-летней девушки-бойца

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на гибель американской девушки-бойца смешанных единоборств (ММА) Шейли Липп.

«Мама Шейли нашла дневник дочери. В конце каждой записи она писала: «Дана Уайт узнает моё имя». И вот теперь я узнал имя Шейли. Эта история разбила мне сердце. Мои соболезнования её семье и друзьям», — написал Уайт на своей странице в социальной сети.

21-летняя американка скончалась в результате дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что 22-летний филиппинский боксёр Кеннет Эгано скончался от полученных травм в поединке со своим соотечественником Джейсоном Факуларином.