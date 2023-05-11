Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Футболист сборной России и «Локомотива» Баринов женился

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов женился.
Футболист сборной России и «Локомотива» Баринов женился
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Поздравляем молодожёнов Диму и Кристину и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия», — сообщается в Telegram-канале национальной команды.

26-летний россиянин выступает за сборную России с 2019 года. За московскую команду полузащитник играет с 2015-го. Вместе с железнодорожниками он один раз выигрывал чемпионат России, четыре раза — Кубок страны и один раз — Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Баринову потребуется операция на пальце руки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить