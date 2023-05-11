Футболист сборной России и «Локомотива» Баринов женился

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов женился.

«Поздравляем молодожёнов Диму и Кристину и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия», — сообщается в Telegram-канале национальной команды.

26-летний россиянин выступает за сборную России с 2019 года. За московскую команду полузащитник играет с 2015-го. Вместе с железнодорожниками он один раз выигрывал чемпионат России, четыре раза — Кубок страны и один раз — Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Баринову потребуется операция на пальце руки.