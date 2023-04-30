Хавбеку «Локо» Баринову потребуется операция на пальце руки

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов сообщил, что ему придётся лечь в больницу, чтобы сделать операцию на травмированном пальце.

«У меня сломан палец на руке, поэтому приходится играть в таком бинте. Операцию нужно будет делать, так ничего не залечится. Я пока не буду её делать, это рука, не нога», — цитирует Баринова ТАСС.

Капитан столичного клуба получил перелом 16 апреля в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом» (4:1).

«Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу обыграл «Химки» (5:1). 

Железнодорожники с 32 очками занимают десятое место в турнирной таблице. Подмосковный клуб (17) располагается на 15-й строчке.

Матч 26-го тура между «Локомотивом» и «Сочи» состоится 8 мая на стадионе «РЖД Арена». Игра начнётся в 17:00.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нападающего Дзюбу игроком самого высокого класса.





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