Президент ЦСКА Есмантович заявил, что некоторые иностранцы в КХЛ финансово помогают СВО
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«Иностранцы проявляют себя как бойцы. Некоторые даже помогают финансово на цели СВО», — приводит слова президента ЦСКА РИА Новости.
Московский клуб второй сезон подряд завоевал Кубка Гагарина, победив в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» со счётом 4-3.
Ранее Есмантович сообщил, что руководство ЦСКА хочет, чтобы проходящий службу в армии вратарь Иван Федотов вернулся в клуб.