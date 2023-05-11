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Президент ЦСКА Есмантович заявил, что некоторые иностранцы в КХЛ финансово помогают СВО

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Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что ситуация со специальной военной операцией (СВО) влияет на иностранцев, которые играют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Президент ЦСКА Есмантович заявил, что некоторые иностранцы в КХЛ финансово помогают СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Иностранцы проявляют себя как бойцы. Некоторые даже помогают финансово на цели СВО», — приводит слова президента ЦСКА РИА Новости.

Московский клуб второй сезон подряд завоевал Кубка Гагарина, победив в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» со счётом 4-3.

Ранее Есмантович сообщил, что руководство ЦСКА хочет, чтобы проходящий службу в армии вратарь Иван Федотов вернулся в клуб.

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