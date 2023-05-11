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Якименко: юные фехтовальщицы должны набираться опыта у Великой, Егорян, Поздняковой

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Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко рассказал о преемственности в сборной России среди саблистов.
Якименко: юные фехтовальщицы должны набираться опыта у Великой, Егорян, Поздняковой
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Не знаю, поедут ли на международные соревнования те спортсмены, которых допустила FIE. Это зависит и от нашей федерации тоже. Если поедут, то это, конечно, будет для них огромным опытом и возможностью себя проявить. Но я считаю, что, пока мы находимся в такой ситуации, юные фехтовальщики должны расти и набираться опыта с нашими чемпионами: Софьей Великой, Яной Егорян, Софией Поздняковой, Ольгой Никитиной.

И тренеры это понимают, поэтому у нас очень сильная женская юниорская сборная. Уверен, что они бы показали хороший результат на международных стартах. Так что все должны расти друг с другом и быть взаимозаменяемыми не только на международных соревнованиях, но и на сборах, в условиях спарринга между собой», — сказал Якименко RT.

Ранее Якименко заявил, что недопуск Международной федерацией фехтования ведущих спортсменов не вызовет раскола в сборной России.

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