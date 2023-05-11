Якименко: список FIE не вызовет раскола сборной России по фехтованию
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«У нас 10-го числа закончился женский сбор совместно с юниорами. И основная команда очень хорошо принимает юниоров. Мы проводим тимбилдинги, все друг друга поддерживаем. Так что все друг друга знают и все всё понимают.
И если у второго состава сборной появится возможность выступить на международных соревнованиях, то наши основные саблистки их только поддержат. У нас очень хороший и дружный коллектив. Никакого раскола не будет. Мы пережили пандемию, переживём и это сложное время. Это не вызовет никакого резонанса в сборной», — заявил Якименко RT.
Ранее Якименко прокомментировал решение FIE не допускать до соревнований ведущих российских спортсменов.