Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Якименко: список FIE не вызовет раскола сборной России по фехтованию

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко считает, что недопуск Международной федерацией фехтования (FIE) ведущих спортсменов не вызовет раскола в сборной России.
Якименко: список FIE не вызовет раскола сборной России по фехтованию
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«У нас 10-го числа закончился женский сбор совместно с юниорами. И основная команда очень хорошо принимает юниоров. Мы проводим тимбилдинги, все друг друга поддерживаем. Так что все друг друга знают и все всё понимают.

И если у второго состава сборной появится возможность выступить на международных соревнованиях, то наши основные саблистки их только поддержат. У нас очень хороший и дружный коллектив. Никакого раскола не будет. Мы пережили пандемию, переживём и это сложное время. Это не вызовет никакого резонанса в сборной», — заявил Якименко RT.

Ранее Якименко прокомментировал решение FIE не допускать до соревнований ведущих российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить