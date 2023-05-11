Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Якименко — о недопуске фехтовальщиков: непонятно, какие цели преследуют FIE

Короткая ссылка
Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) не допускать до соревнований ведущих российских спортсменов.
Якименко — о недопуске фехтовальщиков: непонятно, какие цели преследуют FIE
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Непонятно, на чём основан выбор международной федерации и какие цели они преследуют. Но по какой-то случайности в этом списке не оказалось наших ведущих спортсменов. И спортивные общества ЦСКА и «Динамо» здесь совершенно ни при чём.

Это похоже на намеренный удар в сторону наших сильнейших саблистов, чтобы мы не смогли победить на соревнованиях. Все прекрасно понимают, что у нас убойная команда, которая не раз показывала высокий уровень на Олимпиадах», — сказал Якименко RT.

Ранее сообщалось, что допущенные FIA фехтовальщики не будут участвовать в международных турнирах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить