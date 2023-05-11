Якименко — о недопуске фехтовальщиков: непонятно, какие цели преследуют FIE

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) не допускать до соревнований ведущих российских спортсменов.

«Непонятно, на чём основан выбор международной федерации и какие цели они преследуют. Но по какой-то случайности в этом списке не оказалось наших ведущих спортсменов. И спортивные общества ЦСКА и «Динамо» здесь совершенно ни при чём.

Это похоже на намеренный удар в сторону наших сильнейших саблистов, чтобы мы не смогли победить на соревнованиях. Все прекрасно понимают, что у нас убойная команда, которая не раз показывала высокий уровень на Олимпиадах», — сказал Якименко RT.

Ранее сообщалось, что допущенные FIA фехтовальщики не будут участвовать в международных турнирах.