Якименко — о недопуске фехтовальщиков: непонятно, какие цели преследуют FIE
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«Непонятно, на чём основан выбор международной федерации и какие цели они преследуют. Но по какой-то случайности в этом списке не оказалось наших ведущих спортсменов. И спортивные общества ЦСКА и «Динамо» здесь совершенно ни при чём.
Это похоже на намеренный удар в сторону наших сильнейших саблистов, чтобы мы не смогли победить на соревнованиях. Все прекрасно понимают, что у нас убойная команда, которая не раз показывала высокий уровень на Олимпиадах», — сказал Якименко RT.
Ранее сообщалось, что допущенные FIA фехтовальщики не будут участвовать в международных турнирах.