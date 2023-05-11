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Sport24: ЭСК РФС признает правильным решением засчитать гол «Зенита» в матче со «Спартаком»

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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) собирается поддержать Павла Кукуяна по двум эпизодам матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак».
Sport24: ЭСК РФС признает правильным решением засчитать гол «Зенита» в матче со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации Sport24, комиссия считает, что пенальти в ворота «Зенита» не назначен правильно, потому что наступ защитника был не акцентированным. Также фол Далера Кузяева на Романе Зобнине «был в другой фазе атаки», поэтому гол хозяев был верно засчитан.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что гегемония «Зенита» в РПЛ не будет нарушена из-за влияния «Газпрома».

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