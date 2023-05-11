Ловчев заявил, что гегемония «Зенита» в РПЛ не будет нарушена из-за влияния «Газпрома»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о досрочном чемпионстве «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.

«Разговор о том, что уйдут бразильцы и гегемония «Зенита» закончится, странный. Уйдут эти — купят новых. Я думаю, что система может быть справедливая, когда в лиге есть конкуренция. Я не вижу роста нашего футбола, потому что побеждает команда, где играют восемь легионеров», — написал Ловчев в Telegram-канале.

Он также отметил вклад Александра Медведева, президента «Зенита» и бывшего генерального директора «Газпрома», в победы санкт-петербургского клуба.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что не верит в тренерские способности наставника «Зенита» Сергея Семака.