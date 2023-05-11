Червиченко: Семак не делает что-то выдающееся в «Зените»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко не верит в тренерские способности наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Я не могу сказать, что Сергей Семак - это лучший тренер в Российской премьер-лиги (РПЛ). На мой взгляд, Валерий Карпин — более качественный специалист. Семак просто не портит картину, но не могу сказать, что он делает что-то выдающееся», — цитирует Червиченко РИА Новости.

Он считает, что Семак руководит командой, «которая и без тренеров вполне может стать чемпионом».

«Вот если бы он взял такую команду, как «Ростов», с ее составом без единого легионера и с большим количеством 20-летних ребят, шел бы на втором месте и наступал на пятки лидеру, тогда можно было бы так говорить», — добавил Червиченко.

«Зенит» в матче 26-го тура обыграл московский «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России сезона-2022/23. Семак с петербургской командой пять раз подряд выиграл золотые медали РПЛ.

У «Зенита» самый дорогой состав игроков по трансферной стоимости в РПЛ — €160 млн. Вторым в списке идёт «Спартак» — €89 млн.

Ранее Роман Зобнин заявил, что «Зенит» со временем потеряет своё лидерство в РПЛ.





