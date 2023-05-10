Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Зобнин считает, что «Зенит» со временем потеряет своё лидерство в РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказал мнение, что «Зенит» потеряет своё лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Зобнин считает, что «Зенит» со временем потеряет своё лидерство в РПЛ
  • РИА Новости

«Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака»: настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, конечно, такие времена будут. Времена же меняются — все мы не вечны», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:2. Победный гол забил Иван Сергеев в компенсированное время. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23. За второе место на турнире борются ЦСКА (51 очко), «Ростов» (50) и «Спартак» (49). 

Ранее Абаскаль заявил, что после матча с «Зенитом» будет скандал.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить