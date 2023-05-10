Зобнин считает, что «Зенит» со временем потеряет своё лидерство в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказал мнение, что «Зенит» потеряет своё лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака»: настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, конечно, такие времена будут. Времена же меняются — все мы не вечны», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:2. Победный гол забил Иван Сергеев в компенсированное время. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23. За второе место на турнире борются ЦСКА (51 очко), «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее Абаскаль заявил, что после матча с «Зенитом» будет скандал.