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Абаскаль: «Спартак» не заслужил поражение от «Зенита»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что его команда вполне могла одержать победу над «Зенитом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Абаскаль: «Спартак» не заслужил поражение от «Зенита»
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Мы заслуживали большего. Допустили две ошибки, которые повлияли на этот результат. Мы должны сделать правильные выводы и двигаться дальше. Сегодня мы не заслуживали поражения. Но в футболе не всегда побеждает тот, кто этого заслуживает», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

При этом он признал, что «Спартак» допустил ряд ошибок, которые могли повлиять на результат.

«Первый гол привезли себе сами, во втором голе, возможно, был скандал — был фол на Зобнине, который защищал мяч. Не знаю, как расценивать этот эпизод», — добавил Абаскаль.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я).

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее Роман Зобнин заявил, что бессмысленно комментировать судейство в матче с «Зенитом».

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