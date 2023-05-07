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Зобнин заявил, что бессмысленно комментировать судейство в матче с «Зенитом»

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Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин считает, что обсуждение судейства не улучшит работу арбитров на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Зобнин заявил, что бессмысленно комментировать судейство в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Возникли ли вопросы по судейству? Давайте не будем комментировать. Сейчас самое важное провести заключительный отрезок — четыре игры. Нужно набирать очки и занимать второе место, потому что все близко. Нужно побеждать в каждой игре», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

При этом защитник признался, что ему понравился в целом матч 26-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом».

«Хороший матч, достаточно интенсивный. К сожалению, в концовке пропустили, проиграли. Но сегодня игра была равная. Где-то они были сильными, где-то мы. Они забили на один больше, поэтому такой счёт», — добавил Зобнин.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я).

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов дал понять, что столичный клуб обратится в ЭСК по нескольким эпизодам матча.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее сообщалось, что Кукуян не назначил пенальти в матче 26-го тура «Зенит» — «Спартак».

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