Во Франции выявили десятки фейковых сайтов по продаже билетов на Олимпиаду
- AFP
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«Некоторые из них были довольно грубо сделанными, включая орфографические ошибки, но другие были выполнены хорошо и выглядели как официальные сайты перепродажи», — передаёт заявление ведомства Le Parisien.
Отмечается также, что 17 сайтов были уже заблокированы.
Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос допуска россиян до сих пор открыт.
Ранее Олег Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года.