Во Франции выявили десятки фейковых сайтов по продаже билетов на Олимпиаду

Французская полиция выявила 44 фейковых сайта по продаже билетов на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Некоторые из них были довольно грубо сделанными, включая орфографические ошибки, но другие были выполнены хорошо и выглядели как официальные сайты перепродажи», — передаёт заявление ведомства Le Parisien.

Отмечается также, что 17 сайтов были уже заблокированы.

Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос допуска россиян до сих пор открыт.

Ранее Олег Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года.