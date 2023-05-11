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Во Франции выявили десятки фейковых сайтов по продаже билетов на Олимпиаду

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Французская полиция выявила 44 фейковых сайта по продаже билетов на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.
Во Франции выявили десятки фейковых сайтов по продаже билетов на Олимпиаду
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

«Некоторые из них были довольно грубо сделанными, включая орфографические ошибки, но другие были выполнены хорошо и выглядели как официальные сайты перепродажи», — передаёт заявление ведомства Le Parisien.

Отмечается также, что 17 сайтов были уже заблокированы.

Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос допуска россиян до сих пор открыт.

Ранее Олег Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

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