As: Почеттино хочет купить для «Челси» 18-летнего футболиста «Барселоны»
Возможный будущий главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино хочет видеть 18-летнего хавбека в своей команде, сообщает As.
При этом Гави дал понять, что не намерен покидать каталонский клуб. Однако «Барса» пока ещё не подписала новый контракт с футболистом. Трудовое соглашение Гави с испанской командой истекает летом 2023 года.
По информации инсайдера Николо Скиры, 51-летний аргентинский специалист в одном шаге от того, чтобы стать новым тренером лондонского клуба. Устное соглашение между сторонами уже достигнуто.
5 июля 2022 года в ПСЖ официально объявили о прекращении сотрудничества с Почеттино. В настоящий момент исполняющим обязанности наставника «Челси» является Фрэнк Лэмпард.
Ранее сообщалось, что Почеттино сказал помощникам готовиться к работе в «Челси».