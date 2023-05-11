As: Почеттино хочет купить для «Челси» 18-летнего футболиста «Барселоны»

Молодой полузащитник испанской «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в английском «Челси».

Возможный будущий главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино хочет видеть 18-летнего хавбека в своей команде, сообщает As.

При этом Гави дал понять, что не намерен покидать каталонский клуб. Однако «Барса» пока ещё не подписала новый контракт с футболистом. Трудовое соглашение Гави с испанской командой истекает летом 2023 года.

По информации инсайдера Николо Скиры, 51-летний аргентинский специалист в одном шаге от того, чтобы стать новым тренером лондонского клуба. Устное соглашение между сторонами уже достигнуто.

5 июля 2022 года в ПСЖ официально объявили о прекращении сотрудничества с Почеттино. В настоящий момент исполняющим обязанности наставника «Челси» является Фрэнк Лэмпард.

Ранее сообщалось, что Почеттино сказал помощникам готовиться к работе в «Челси».





