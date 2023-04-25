Романо: Почеттино сказал помощникам готовиться к работе в «Челси»
Стороны пока не пришли к соглашению, но добились прогресса, аргентинский специалист уже предупредил своих помощников и рекомендовал готовиться к работе, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
5 июля 2022 года в ПСЖ официально объявили о прекращении сотрудничества с аргентинским специалистом. В настоящий момент исполняющим обязанности наставника «Челси» является Фрэнк Лэмпард.
«Синие» занимают 11-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 39 очками.
Ранее стало известно, куда, вероятно, перейдёт бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар.